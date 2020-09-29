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Емір Кувейту помер під час лікування у США

Сабаху аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху був 91 рік.

Емір Кувейту помер під час лікування у США
Фото: cnbc.com

Емір Кувейту Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах помер.

Про це повідомляє видання Al Qabas в Twitter.

Правитель Кувейту помер під час лікування в США на 92-му році життя. Найстарший арабський емір перебував у клініці Mayo в Рочестері, штаті Міннесота. Наприкінці липня йому зробили операцію. За деякими даними, йому видалили дві пухлини. Після цього його стан нібито поліпшувалося.

Емір Кувейту був госпіталізований улітку, щоб пройти обстеження. Молодший брат Сабаха і наслідний принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах був тимчасово призначений виконувати ряд повноважень еміра.

Сабах IV правив Кувейтом з 2006 року. До цього він обіймав посаду прем'єр-міністра. Ще раніше

Сабах очолював МЗС країни протягом кількох десятиліть.

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