Керівниця партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на COVID-19

Керівниця партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID-19. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми - схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора", - написала вона.

Рудик також зазначила, що члени команди "Голосу", з якими вона спілкувалася, у п’ятницю, здали тести на коронавірус.

Раніше інформацію про захворювання Рудик підтвердив LB.ua перший заступник голови фракції народный депутат Ярослав Железняк.

"Її стан нормальний, вона лікується дома, Враховуючи, що минулий тиждень був не пленарний, контакти були мінімізовани, тому фракця на самоїзоляцію не збирається", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат 8-го скликання Борислав Береза, який балотується на посаду міського голови Києва, захворів на коронавірус.