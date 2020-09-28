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​На Прикарпатті ремонтували дороги із партійною символікою, - КВУ

На трьох автомобілях, що здійснюють ремонт на трасі Івано-Франківськ-Коломия, розміщено назву партії "За майбутнє".

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Спостерігачі Комітету виборців України зафіксували факт розміщення політичних агітаційних матеріалів на комунальному транспорті.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

На трьох автомобілях, що здійснюють ремонт доріг поблизу міста Івано-Франківськ на трасі Івано-Франківськ-Коломия, розміщено елементи символіки та назву політичної партії "За майбутнє".

"Дорожня кампанія «ПБС», яка займається ремонтом доріг, входить до сфери впливу екс-народного депутата Олександра Шевченка, який балотується до обласної ради від політичної партії «За майбутнє». Використання символіки політичної партії під час ремонтних доріг можна розглядати як маніпулятивну технологію, що спрямована на введення виборців в оману, та виборчий піар на ремонті доріг", - наголосили в КВУ.

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Нагадаємо, у серпні в селищі Казанка Миколаївської області зафіксували факт наклеювання бігбордів з рекламою політсили "Слуга народу" за допомогою пожежної машини.

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