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Єрмак попросив представників ТКГ проводити зустрічі щотижня

“Немає сенсу затягувати процес переговорів”.

Єрмак попросив представників ТКГ проводити зустрічі щотижня
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував учасниками Тристоронньої контактної групи проводити зустрічі щотижня. Про це він сказав під час наради з президентом Володимиром Зеленським на КПВВ "Майорське" у суботу, передає пресслужба глави держави

"Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи попри наближення зими почати працювати кожного тижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", – сказав Єрмак.

Голова ОП вважає, що це пришвидшить переговорний процес і сприятиме швидшій імплементації домовленостей "нормандської четвірки".

Він також додав, що "було б непогано, якби більше українських політиків відвідувало лінію розмежування та спілкувалося з військовими й мешканцями Донбасу".

Нагадаємо, 26 вересня Зеленський відвідав Донеччину. Повідомлялось, що президент планує відвідати передову. Глава держави на КПВВ "Майорське" провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи. 

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