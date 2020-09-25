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Малюська запропонував вказувати у бюлетені зміну ПІБ кандидатами

Юридичних підстав для відмови заявникам-"клонам" немає.

Малюська запропонував вказувати у бюлетені зміну ПІБ кандидатами
Фото: Макс Требухов

Міністерство юстиції звернеться до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу для боротьби з кандидатами "двійниками".

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр констатував, що цьогорічні вибори "виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів".

"Юридичних підстав для відмови заявникам немає. І хоча відповідна зміна буде відображена у офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборну технологію менш ефективною", - написав Малюська ввечері 25 вересня у своєму фейсбуці.

Тому, за словами міністра, Мін'юст запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну ПІБ безпосередньо у бюлетені, "аби виборців не вводили в оману".

Нагадаємо, нещодавно у Кіровоградській області СБУ викрила кандидата у мери, який намагався "купити" двійника свого конкурента.

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