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"Схеми" розповіли про кумівство у команді Зеленського

Закон, який забороняє депутатам працевлаштовувати родичів, Рада ухвалила 17 вересня.

"Схеми" розповіли про кумівство у команді Зеленського
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 15 депутатів із монофракції "Слуга народу" набрали собі в помічники батьків, братів, дружин, чоловіків. Дехто виписує родичам премії з держбюджету та підвищені зарплати.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" "Сімейні цінності "слуг народу".

Як з’ясували журналісти, син помічника президента Сергія Шефіра за останній рік також помічником народного депутата від "Слуги народу" із Кривого Рогу Юрія Кісєля. Дружини братів-нардепів Руслана і Миколи Стефанчуків отримали посади помічниць народних депутатів на громадських засадах. Так, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, допомагає голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові - нардепу Миколі Стефанчуку.

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями, теж на громадських засадах, стали їхні дружини.

Олександр Скічко оформив своїм помічником на громадських засадах свого брата, а Олександр Санченко - батька. Помічниками Ігоря Копитіна, Георгія Мазурашу, Миколи Кириченка та Богдана Яременка теж були призначені їхні брати.

Деякі з родичів нардепів стали помічниками на постійній основі, тобто отримали зарплату і премії. Так, чоловік депутатки Марини Нікітіної, який до березня 2020-го був її помічником у парламенті, отримував зарплату з держбюджету впродовж півроку. Відповідно до документів з Верховної Ради, загалом вийшло близько 95 тисяч гривень.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому закон, який забороняє депутатам і мерам працевлаштовувати своїх родичів. "За" ухвалення закону проголосували 252 парламентаря. законопроєкт був внесений до парламенту ще в жовтні минулого року. Його ініціювали нардепки фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, Ірина Фріз та Ірина Геращенко.

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