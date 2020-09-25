Під час робочої поїздки до Закарпатської області президент Володимир Зеленський поставив завдання включити до програми "Велике будівництво" реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" і добудувати його наступного року.

Про це повідомляється на сайті Офісі президента.

Повертаючись в Україну зі Словаччини, Зеленський застав на пункті пропуску багатокілометрові черги фур і висловив обурення такою ситуацією на кордоні.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів президентові, що черги виникли через те, що на пункті пропуску з боку Словаччини зламався сканер, і тепер пропускна спроможність пункту знизилася до п'яти вантажівок на годину.

"Це на добу - 120 транспортних засобів", - повідомив голова ДПСУ.

Президент назвав таку ситуацію неприпустимою. "Я не розумію, чому такі питання не можуть вирішити? У нас люди стоять на кордоні шість діб", - сказав Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Наразі Держприкордонслужба залучила Міністерство закордонних справ до розв'язання питання скупчення автотранспорту на кордоні. Голова МЗС повідомив, що обговорив цю проблему з міністром закордонних справ Словаччини.

Зеленський поставив завдання уряду та профільним відомствам вирішити питання автомобільних черг на всіх українських пунктах пропуску, де вони спостерігаються.

Президент також звернув увагу, що питання реконструкції пункту "Ужгород - Вишнє Нємецьке" піднімається вже не вперше. Він наголосив, що цей пункт пропуску необхідно включити до програми "Велике будівництво" й нарешті добудувати. Для пришвидшення робіт планується взяти за основу проект реконструкції, який було розроблено раніше. Він передбачає відновлення наявних будівель, спорудження боксу для поглибленого огляду, влаштування пішого переходу, систем відеоконтролю та зважування.

Для завершення робіт необхідно 146,7 млн грн, 8 млн грн з яких передбачені в кошторисі поточного року й будуть використані для закінчення робіт на пішохідній ділянці. Завершення об'єкта в повному обсязі та введення в експлуатацію планується у грудні 2021 року.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, раніше у "Велике будівництво" вирішили також включити системи зрошення на півдні України.

Національна програма "Велике Будівництво", ініційована президентом, стартувала по всій Україні 1 березня 2019 року. Програмою передбачено до кінця року побудувати і капітально відремонтувати як мінімум 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, 100 лікарень, а також 6500 км доріг.

Об'єкти "Великого Будівництва" доступні на онлайн-карті, у програми є також Telegram-канал, в якому підписники можуть стежити за перебігом робіт.