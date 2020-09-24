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Поліція Київщини оголосила у розшук п'ятьох школярів

Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення місцезнаходження неповнолітніх.

У розшук оголошені п'ятеро школярів, які після уроків не повернулись до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Миронівському районі Київської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Сьогодні, 24 вересня п'ятеро школярів після уроків не повернулись до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Миронівському районі. Про це до поліції повідомив керівник закладу. Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення місцезнаходження неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зниклі - п'ятеро хлопців 12-14 віку.

Щипський Ярослав. На вигляд 14-15 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі сірі. Був одягнутий: куртка темно-синьго кольору, темно-зелені штани, чорні кросівки.

Фото: facebook.com

Литвиненко Антон. На вигляд 14-15 років, зріст 155-160 см, середньої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі. Одяг: куртка коричневого кольору, сині джинси, чорні кросівки.

Фото: facebook.com

Грегуль Руслан. На вигляд 15-16 років, зріст 170-175 см, повної статури, волосся русяве, коротке, обличчя кругле, очі карі. Був одягнутий: червона кофта з капюшоном, чорні спортивні штани, темні кросівки.

Фото: facebook.com

Гринько Віталій. На вигляд 11-12 років, зріст 155-160 см, худорлявої статури, волосся світле, коротке, обличчя овальне, очі карі. Був одягнутий: куртка синього кольору з капюшоном, чорні джинси, чорні кросівки. При собі мав рюкзак синього кольору.

Фото: facebook.com

Мазуренко Віталій. На вигляд 12-13 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі зелені. Одяг: сіра кофта з капюшоном, чорні джинси, темно-сині кросівки.

Фото: facebook.com

В разі наявності інформація щодо можливого місця знаходження дітей в поліції просять повідомляти за номером "102".

Нагадаємо, раніше в серпні у Білорусі прикордонники затримали громадянина України, оголошеного в розшук Росією.

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