Бойовики на Донбасі використовують заборонені міни

СММ ОБСЄ зафіксувала кілька фактів мінування російсько-окупаційними військами території Донбасу забороненими мінами.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"За даними звіту СММ ОБСЄ, від початку вересня було зафіксовано кілька фактів мінування російсько-окупаційними військами мирної території Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, безпілотники СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території помітили:

28 серпня – десять протитанкових мін на західній околиці мікрорайону Трудівські в Петровському районі населеного пункту Донецьк, які були встановлені у два ряди та заблокували дорогу, що веде на захід до населеного пункту Мар’їнка Донецької області;

1 вересня – двадцять три протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту “Донецьк”;

4 вересня – чотири протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги, та 7 вересня – вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області;

13 вересня – чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. Того ж дня було задокументовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

Крім того, 19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.

"Вищевикладені факти свідчать про системне ігнорування та порушення російсько-окупаційними військами низки міжнародних угод, а саме Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї від 1980 року; Протоколу ІІ Конвенції про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток, інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року; Оттавської конвенції від 1997 року про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення, яка взагалі накладає повну заборону на протипіхотні міни; Протоколу V 2003 року, спрямованого на зниження ризиків, пов’язаних із так званими боєприпасами, які не вибухнули, або боєприпасами, залишеними після закінчення збройного конфлікту", - зазначили в ООС.

Окрім того, російсько-окупаційні війська застосовують і приховані способи мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (у середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження такої міни становить до 16 метрів.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення зі сторони незаконних збройних формувань.