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Зеленський: Поки Донбас кровоточить, біль буде відчувати весь світ

За словам президента, єдиним ефективним механізмом припинення порушень прав людини на окупованих територіях України Криму та Донбасу є звільнення цих територій.

Зеленський: Поки Донбас кровоточить, біль буде відчувати весь світ
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Світ має брати активнішу участь у питанні припинення окупації Росією українських територій та не обмежуватися формальними протокольними заходами.

Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

За словами президента, єдиним ефективним механізмом припинення порушень прав людини на окупованих територіях України Криму та Донбасу є звільнення цих території.

"Питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки! Допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму і Донбасу", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що наступними кроками на шляху врегулювання конфлікту на Донбасі мають стати виведення незаконних збройних формувань та повернення контролю України над державним кордоном.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що окупація Криму та частини Донбасу російськими військами свідчить про те, що людство не засвоїло трагічний урок Другої світової війни.

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