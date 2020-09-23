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Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - постпред України в ООН

Окупаційна влада переслідує жителів півострова з українськими паспортами.

Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - постпред України в ООН
Фото: Укринформ

В окупованому Росією Криму переслідують власників українських паспортів і чинять тиск, для того, щоб населення звільнялося від українських документів.

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів в інтерв’ю Крим.Реалії.

"Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбавилися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає із наявності паспорта", - зазначив Кислиця.

Він уточнив, якщо окупанти змушують жителів півострова порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України.

На початку липня прикордонне управління ФСБ Росії у Криму повідомило, що зареєстрованих на півострові кримчан будуть штрафувати за спробу перейти адміністративний кордон по українських паспортах. У свою чергу Україна не визнає російські паспорти, видані в окупованому РФ Криму, і в'їхати на материкову частину України по них не можна.

Учора повідомляли, що на адмінкордоні з Кримом затримали громадянку Росії, яка вдавала з себе українку. Іноземці заборонили в’їзд в Україну на три роки.

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