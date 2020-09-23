Зеленський: "Україна хоче повної інтеграції до ЄС"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче повної інтеграції до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента з посиланням на інтерв'ю глави держави словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

"Однак Україна хоче повної інтеграції до ЄС. Ми – європейська країна й можемо багато чого дати Європі, працюючи спільно, від ситуації в Україні залежить чимало на Європейському континенті, тож було б логічно, якби Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Ми прагнемо отримати від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства для України. Для українців важливо, що Євросоюз визнає та підтримує наші прагнення", - сказав Зеленський.

За його словами, українська влада зараз працює над тим, щоб максимально використати потенціал Угоди про асоціацію для подальшого поглиблення інтеграції між Україною та ЄС, а також адаптувати торговельну частину Угоди до сучасних економічних реалій. Це буде однією з важливих тем Саміту Україна – ЄС 1 жовтня у Брюсселі.

"Євросоюз – наш ключовий партнер у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності й підтримки реформ. З часу підписання Угоди про асоціацію ЄС став головним торговельним партнером України, частка якого становить вже понад 40% нашої зовнішньої торгівлі. Від початку безвізового режиму у 2017-му українці здійснили 50 мільйонів подорожей до країн Євросоюзу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що на Саміті Україна-ЄС, який відбудеться 1 жовтня у Брюселі,очікується підписання угоди про єдиний авіапростір.