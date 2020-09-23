Зеленський підписав указ із дорученням передати "Енергоатом" в управління Кабінету міністрів

Також уряд має за два місяці внести законопроєкт про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

У документі дається доручення Кабміну внести у двомісячний строк в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроєкти:

про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції;

про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Також уряд зобов'язаний розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики України в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

Окрім цього, Кабмін має забезпечити вдосконалення управління державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", зокрема пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації вказаного суб'єкта господарювання та невідкладно опрацювати питання щодо передання функцій з управління цим підприємством Кабінету Міністрів України;

Також уряд має ужити вичерпних заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електричної енергії державного сектору економіки внаслідок виконання ними спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, та забезпечити недопущення виникнення такої заборгованості в подальшому.

Нагадаємо, що зараз "Енергоатом" управляється не Кабінетом міністрів, а Міністерством енергетики. "Енергоатом" експлуатує 15 атомних реакторів та виробляє близько 50 відсотків електроенергії України.

Навесні 2020 через обмеження, накладені державою на виробництво електроенергії, поточна потужність українських АЕС декілька разів падала до історичного мінімуму.