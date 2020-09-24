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Поліція за добу відкрила сім проваджень щодо порушень виборчого процесу

З 5 вересня правоохоронці зареєстрували 80 кримінальних правопорушень, пов'язаних з місцевими виборами. 

За минулу добу до поліції надійшло 90 заяв та повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства. Правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Найбільша кількість повідомлень про порушення зафіксована на Закарпатті, у Кіровоградській, Полтавській і Рівененській областях (по дев'ять). Про це повідомили у пресслужбі МВС.

По вісім повідомлень зареєстрували у Київській і Донецькій областях.

Загалом з 5 вересня, коли розпочався передвиборчій процес, зареєстровано 712 повідомлень. Із них 276 порушень стосувалися порядку ведення агітації, 103 - виготовлення і розповсюдження агітпродукції, 68 - підкупу виборців. 

Фото: mvs.gov.ua

"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень: 44 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 36 – пов’язані з виборчим процесом", - додали у МВС.

Яких саме кандидатів та партій стосуються провадження - правоохоронці не уточнюють.

Нагадаємо, що місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня. "Слуга народу" пропонує змінити правила місцевих виборів через коронавірус. Проте, на думку авторів Виборчого кодексу, під прикриттям боротьби з вірусом зміни можуть створити передумови для можливих маніпуляцій. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Коронавирусом по выборам".

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