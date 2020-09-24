Коронавирусом по выборам

В «Слуге народа» предлагают поменять правила для местных выборов с учётом реалий эпидем ии коронавируса. Однако, по мнению авторов Избирательного кодекса, под прикрытием борьбы с Covid-19, изменениями могут создать предпосылки для возможных манипуляций как в день голосования, так и на этапе подсчета голосов.

Фото: facebook/Слуга народу

Технические правки

18 сентября, почти за месяц до местных выборов 25 октября, группа депутатов фракции «Слуга народа» (Александр Корниенко, Алина Загоруйко, Андрей Клочко) и нардеп из группы «Доверие» Павел Бакунец зарегистрировали в Раде законопроект 4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины и некоторые законодательные акты в связи «с особенностями организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина». Как поясняет LB.ua глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, по международным стандартам не рекомендуется менять избирательные правила за год до самих выборов. «Но по нашим законам такие изменения можно вносить хоть в сам день выборов. И у нас уже была многолетняя практика, когда избирательное законодательство менялось непосредственно перед выборами или в ходе процесса», – напоминает он.

Одна из авторов законопроекта, член Комитета по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко в общении с LB.ua рассказывает, что сам законопроект по сути состоит из двух частей. Первая – это технические изменения в Избирательный кодекс. Вторая часть касается непосредственно новых правил избирательного процесса в условиях пандемии Covid-19.

«В документе есть ряд важных и нужных норм. В частности, это изменения в ст.61 о материально-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов. В вопросе охраны помещений с избирательными бюллетенями. В действующей редакции заложена норма о том, что органы Нацполиции осуществляют такую охрану за 8 дней до дня голосования. В новой редакции мы предлагаем привлекать дополнительно военнослужащих Нацгвардии, если это будет необходимо и не будет достаточно личного состава Нацполиции. А сам срок мы предлагаем сократить с 8 до 3 дней», – говорит она.

Фото: Макс Требухов Алина Загоруйко

Однако, по оценкам одного из «отцов» Избирательного Кодекса, экс-нардепа из «Народного фронта» Леонида Емца, в этой норме кроются опасные детали. Он не исключает, что таким образом косвенно власть хочет заложить возможность голосования на прифронтовых территориях.

Алина Загоруйко такие опасения Емца не разделяет. «Я не вижу такой возможности проведения выборов на прифронтовых территориях. У нас принято постановление о местных выборах, где мы включили всю подконтрольную территорию Украины. Вопрос о выборах на неподконтрольных территориях вообще сейчас не стоит, это невозможно на данный момент. Есть вопросы с некоторыми подконтрольными территориями. По выводам ВГА, наша ЦИК уже признала невозможность проведения выборов в 18 территориальных общинах. Поэтому я не вижу возможности проведения выборов здесь», – считает депутат.

По ее словам, другие технические изменения – это несущественные уточнения порядка формирования участковых комиссий, об избирательных фондах. Хотя их внесение, по мнению Загоруйко, уже запоздало, ведь сам избирательный процесс стартовал. «Я бы в этой части не рисковала. Законопроект есть, но ни комитет, ни наш подкомитет по этому вопросу ещё не собирались. Возможно, в понедельник (28 сентября) мы проведём заседание. Регламент позволяет исключить некоторые нормы, которые уже не соответствуют временным срокам. Если мы это сделаем, тогда технические изменения можно принять», – допускает она.

В свою очередь, Леонид Емец обратил внимание на ряд других важных технических изменений в Избирательный кодекс.

Фото: Макс Требухов Леонид Емец

«Они позитивные и давно были подготовлены рабочими группами. Одно из таких изменений – это более четкая идентификация волеизъявления граждан во время голосования. Мы помним, что теперь в бюллетене у нас будет две позиции. Первая – это голосование за политическую силу. Вторая – возможность выбрать конкретного представителя этой партии. Это и есть суть открытых избирательных списков. В действующей редакции заложено очень много возможностей для того, чтобы в результате признать бюллетень недействительным, не засчитать позицию избирателя. Из-за того, например, что он ошибся при написании в трафарете, указав неправильную цифру. Или поставил только значок в трафарете, но забыл поставить такой же в графе за партию», – объясняет Емец.

Изменениями в ИК эти моменты были учтены. «И теперь прописаны буквально пять позиций, по которым член комиссии четко сможет признать бюллетень недействительным, – добавляет Емец. – Теперь, если избиратель забудет поставить номер в трафарете, но поставит за партию, то автоматически номер в трафарете будет зачислен, как в графе за партийный список. И наоборот».

По его прогнозам, это снизит в итоге количество недействительных бюллетеней. Ведь подобные ошибки самих избирателей по новой системе голосования неизбежны.

Фото: Макс Левин Александр Черненко

Ещё один из основных авторов Избирательного кодекса в первоначальной редакции, экс-нардеп БПП и в прошлом глава КИУ Александр Черненко помимо изменений о порядке заполнения бюллетеня называет еще несклолько положительных новаций. Одна из таких, по его мнению, касается стоимости агитационность продукции. «Сейчас все, что дороже 63 копеек, можно признать незаконной агитацией. То есть, простая ручка, чашка и значок попадают под это. Их нельзя сейчас распространять, поскольку это уже подкуп избирателей. Эту норму предлагают убрать. И это правильно», – уверен он.

«Ковидные особенности»

Впрочем, есть и ряд сомнительных предложений, касающихся особенностей организации выборов в период пандемии коронавируса.

Именно в этих переходных положениях к законопроекту нардепы предлагают ряд новых пунктов.

Леонид Емец обращает внимание на норму о праве Кабмина своим постановлением определить особенности избирательного процесса. Это противоречит решению КСУ, который чётко обозначил, что все ограничения избирательных прав могут быть прописаны исключительно в самом законе, а не определяться постановлением Кабмина. «Но депутаты хотят обойти КСУ. Хоть и кострубато», – комментирует политик.

Само право гражданина на волеизъявление (даже в случае температуры выше 37 или с признаками ОРВИ) законом не отменяется. «Избиратель сможет хоть доползти до участка, требовать и проголосовать. Это право нельзя ограничить даже законом. Но вводится ряд новых интересных ограничений, которыми при желании можно будет манипулировать. Например, на участки не будут допускаться все, кто не являются избирателями (члены комиссии, наблюдатели, доверенные лица кандидатов) с признаками ОРВИ или температурой выше 37. Плюс прописано обязательное бесконтактное измерение температуры, что вообще сомнительно с точки зрения информативности. Такие термометры, как все знают, зачастую показывают ошибочные данные. Это уже «вагон и тележка» для злоупотреблений», – предупреждает он.

Фото: EPA/UPG

Основная «бомба» – это возможное подозрение или подтверждение Covid-19 у члена комиссии. В таком случае, законодатели предлагают прекращать его полномочия. И это может создать серьезные проблемы.

«Кто-то заинтересованный из комиссии просто сможет заявить на другого о контакте с больным за последние две недели и о подозрении на коронавирус. В итоге врач по протоколу сообщает о необходимости самоизоляции такого члена УИК. Этот человек просто выбрасывается из комиссии! Если в день выборов субъект подачи за четыре часа не предложит нового кандидата, то такого члена заменят по решению самой комиссии, – говорит Емец. – Поверьте, если в ночь выборов на том или ином участке захотят взять под определенный контроль комиссию и подсчёт голосов, чтобы дальше рисовать бюллетени и трафареты в свою пользу, это у них получится. Не у каждой партии «в загашнике» есть дополнительные члены в комиссии».

Александр Черненко говорит, что предложения, связанные с Covid-19, невозможно будет реализовать. «Это такая же история, как было со школами, когда рекомендовали правильные вещи, начиная от закупки масок, антисептиков. Но на практике они оказались нереальными из-за отсутствия финансирования. Аналогично и в этом случае с обязательным наличием масок и антисептиков на участках. Не говоря уже об особенной экипировке, защитных костюмах для членов комиссии, которые будут выезжать к избирателям на дом. Кто купит щитки, костюмы, маски? Кто за это должен платить? Очевидно, что местная власть. А денег нет», – говорит он.

Фото: EPA/UPG

Это же касается и социальной дистанции на участках. «В законопроекте это прописано, но на деле, когда на участке битком избиратели, члены комиссии и наблюдатели, это вряд ли будет выполняться, – уверен Александр Черненко. – Избирателям должны мерить температуру, но вопрос: кто и чем? Конспирологию сеять не хочу. Но на маленьких участках как раз за час-два до закрытия, если приедет бригада санэпидемслужбы, сообщив, что у кого-то ковид или симптомы, то это может как минимум на время парализовать работу комиссии. И такое искушение точно будет».

Алина Загоруйко признает, что риски таких злоупотреблений действительно есть. «Чисто гипотетически такое возможно. Но я бы верила в высокую правовую культуру и сознание участников избирательного процесса. С другой стороны сейчас давать оценку этим возможным манипуляциям, мне кажется, рано. Выводы мы сможем сделать уже после того, как все эти процедуры мы пройдём», – убеждает депутат.

В любом случае сроки и время принятия таких изменений поджимают. Глава партии «Слуга народа» и один из авторов законопроекта Александр Корниенко сообщил LB.ua, что надеемся на принятие законопроект уже 1-го октября.