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Володимира Балуха чекає довгий шлях реабілітації і відновлення, - Марина Порошенко

Його стан здоров’я вже стабільний і має певну позитивну динаміку.

Володимира Балуха чекає довгий шлях реабілітації і відновлення, - Марина Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку. Про це повідомила Марина Порошенко, яка відвідала Балуха та поспілкувалась із медиками. 

«Сьогодні я сюди приїхала, щоб відвідати члена нашої команди Володимира Балуха і дізнатися про стан його здоров’я. Це – кримчанин, великий патріот України. Людина, яка не побоялася свого часу підняти український прапор вже в окупованому Криму, за що він зазнав дуже серйозних знущань з боку російських окупантів», – нагадала Марина Порошенко. 

«Здавалося, нібито зараз він вже повернувся до мирного життя, на вільну рідну українську землю. І знову в його житті з’явилися такі важкі випробування. Це звіряче побиття – воно навіть в голові не вкладається», – говорить Порошенко. 

«Але лікарі сьогодні нам сказали, що стан його здоров’я вже стабільний і має певну позитивну динаміку. Це дуже нас надихає на майбутні позитивні плани. Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення. І ми будемо робити все необхідне для того, шоб він якомога швидше одужав. Я впевнена, що Володимир Балух зробить ще дуже багато корисних справ для України», – наголосила Марина Порошенко.

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