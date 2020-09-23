Заступником Криклія призначено ексзаступника міністра розвитку громад і територій

Кабінет міністрів на засіданні 23 вересня ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, заступником міністра інфраструктури призначено Дмитра Живицького.

Про це повідомив представник уряду в Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Також проєктами розпоряджень Кабінету міністрів призначено:

Прокопчука Єгора Олександровича - Головою Державної служби України з безпеки на транспорті (на засіданні Уряду 26.08.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Ткача Сергія Олександровича - заступником Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (на засіданні Уряду 19.08.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Єнтіса Євгенія Федоровича - заступником Голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (на засіданні Уряду 02.09.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Окрім того, президентом Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд" затверджено Віктора Блонського.

Також уряд погодив призначення п’яти заступників голів облдержадміністрацій у чотирьох областях.

Нагадаємо, Дмитро Живицький рік тому був призначений заступником міністра розвитку громад і територій. Раніше він обіймав посаду голови апарату Сумської ОДА.