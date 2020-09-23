В Україні розпочала роботу місія ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами

МЗС України готове надавати всебічне сприяння міжнародним спостерігачам у виконанні ними свого мандату.

В Україні 23 вересня розпочала роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"22 вересня перша заступниця міністра Еміне Джапарова прийняла главу Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір.Відповідно до запрошення української сторони, 23 вересня в Україні розпочинає роботу Місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Джапарова заявила, що Україна послідовно підтримує неупереджену, автономну та деполітизовану діяльність БДІПЛ щодо моніторингу виборів у державах-учасницях ОБСЄ. Вона також підкреслила, що МЗС України готове надавати всебічне сприяння міжнародним спостерігачам у виконанні ними свого мандату.

Заступниця міністра зазначила, що вперше місцеві вибори відбудуться в нових умовах у рамках проведення реформи децентралізації, у зв’язку з чим в країні спостерігається безпрецедентно високий рівень уваги до виборів.

Сторони підкреслили важливість міжнародного спостереження за виборами як ключовий елемент розвитку демократичних процесів та подальшого удосконалення виборчих систем у державах.

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться у неділю 25 жовтня.ЦВК оголосила про старт з 5 вересня виборчого процесу.