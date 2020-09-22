Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич публічно поклявся на Біблії, що він і його родина не заробляють на виготовленні сірої плитки.

21 вересня в ефірі шоу "Битва за місто"журналіст "НікВесті" Іван Казория запитав у Сенкевича про те, кому належить ідея укладати на вулицях міста саме сіру плитку.

"Дійсно, у нас з'явилася Соборна площа, яку встигли охрестити «сірою». Ми також бачимо, і ви про це заявляли, що за десятиліття в місті стали ремонтувати тротуари. Ми бачимо, як наляпісто в різних кінцях міста з'являється сіра тротуарна плитка. Останнім часом вас стали асоціювати з цієї сірістю. Скажіть, будь ласка, хто автор бренду цього сірого кольору? Це ваша ідея, головного архітектора? Чия це задумка?", - запитав журналіст.

Сенкевич відповів, що очікував подібного питання, а для цього - взяв із собою Біблію.

Фото: Скріншот відео

"Що стосується сірої плитки. Я чекав цього питання. Я взяв із собою Біблію. Хто не знає, я - віруюча людина, я - християнин. Незважаючи на те, що я - мер-айтішник і вивчав штучний інтелект, я вірю в Бога. Я взяв цю книгу, кладу на неї руку і кажу: «Я клянуся кожному з вас і перед Богом, що ні мені, ні моїй дружині, ні братові, ні моїм родичам, ні підставним особам не належить жодного і не належало жодного заводу з виробництва бруківки або плитки». Я ніколи не використовував своє службове становище для того, щоб мої фірми або ще якісь компанії використовували бюджетні гроші, - сказав Сенкевич.