В "Слузі народу" анонсували законопроєкт для звільнення голови НАБУ Ситника

За словами парламентаря, у Верховній Раді напрацюють, внесуть і проголосують законопроект, який дозволить звільнити Ситника.

Народний депутат України (фракція "Слуга народу") Олександр Качура розповів, як в Верховній Раді планують виконати рішення Конституційного суду щодо невідповідності призначення Артема Ситника головою НАБУ.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Zik.

За словами парламентаря, у Верховній Раді напрацюють, внесуть і проголосують законопроект, який дозволить звільнити Ситника.

"Найближчим часом напрацюють законопроект, внесуть його і проголосують, щоб Ситника можна було звільнити. Це написано в рішенні Конституційного Суду, що потрібно привести у відповідність рішення КСУ. Що буде призначатися за іншою процедурою керівник НАБУ, після цього Ситник буде звільнений”, - сказав Качура.

При цьому Качура не зміг відповісти на питання про можливі терміни внесення та розгляду подібного законопроєкту.

Як відомо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КС указ президента Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. Шостий президент Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Рада.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Сам Артем Ситник запевнив, що не має наміру подавати заяву на звільнення чи йти у відставку.