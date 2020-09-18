Пленум Верховного Суду ухвалив заяву щодо "плівок ОАСК", записаних у кабінеті Вовка

Пленум Верховного суду ухвалив заяву з приводу записів, зроблених в кабінеті голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Пленум "змушений констатувати, що судовій владі нанесено значної шкоди від змісту записів", зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це повідомили на офіційній сторінці Верховного суду в Facebook.

"Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких будується незалежний і справедливий суд, та зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів з підвищення довіри громадян до суду", – зазначається у заяві.

Пленум ВС завернувся до усіх суддів із закликом демонструвати своїми діями та вчинками високі стандарти правосуддя, неупередженість у прийнятті рішень.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку. Їм інкримінували створення злочинної організації та захоплення влади.

Пізніше керівник апарату ОАСК повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.

Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому законно передадуть повістку. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.

1 вересня Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали так званих плівок Окружного адміністративного суду міста Києва, які стосуються можливих зв'язків голови ОАСК Павла Вовка з Вищою радою правосуддя.

За даними слідства, втілюючи план захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Так, голова ОАСК міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили «незручні» для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

18 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у справі так званих "плівок Окружного адміністративного суду".