Через карантин доступ осіб, які не є учасниками судового процесу, обмежено.

Фото: Макс Требухов

Дніпровський районний суд міста Києва продовжує розглядати кримінальне провадженні відносно обвинувачених у замовленні й організації нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера й Олексія Левіна.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що через карантин доступ осіб, які не є учасниками судового процесу, буде обмежено.

"Враховуючи введений Кабінетом міністрів України на території держави карантин відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та посилення з 14 вересня 2020 року карантинних заходів у місті Києві (обмеження, встановлені для помаранчевої зони), згідно з ч.2 ст.27 КПК України судом обмежено доступ осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з суспільним інтересом до вказаної справи, на порталі "Судова влада України" буде вестися онлайн-трансляція.

Перед початком засідання активісти провели акцію біля суду. Вони вимагають покарати винних у смерті Гандзюк.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

За версією слідства, Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

"Левін мав шукати виконавців... і запропонував Сергію Торбіну за гроші організувати і здійснити напад на Гандзюк з метою залякування. За злочин - облити дівчину кислотою - пообіцяли винагороду від 2500 до 3000 доларів. Сергій Торбін, учасник Української добровольчої армії, погодився, отримав 500 доларів завдатку і залучив ще 4 учасників Української добровольчої армії", - повідомили на брифінгу в день завершення досудового слідства.

Гандзюк неодноразово надавала волонтерську допомогу членам УДА, тому Торбін, щоб мотивувати до нападу, навмисне ввів в оману членів УДА про її нібито проросійську позицію.

Нападник на Гандзюк Микола Грабчук вилив кислоту на активістку, при цьому обпікся сам, після чого утік з місця злочину і вирушив в Олешки.

В'ячеслав Вишневський, який навів на жертву, отримав повідомлення від нападника, що він прибув в Олешки, і сам відправився туди.

Віктор Горбунов купував кислоту, мобільні телефони для конспірації. Левін заплатив решту грошей за напад.

П'ятеро фігурантів справи Гандзюк вже отримали судові вироки. Сергія Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі. Микиту Грабчука - до 6 років, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського - до 4 років, Віктору Горбунову оголосили вирок у вигляді 3 років.

16 червня 2020 Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

Левіна в кінці січня 2020 року затримали в Болгарії, де він проживав останнім часом разом зі своєю співвітчизницею. 27 січня болгарський суд заарештував Левіна на 40 діб. Після чого Зеленський обговорив з прем'єром Болгарії його екстрадицію.

22 лютого суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна.

28 липня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо Мангера та Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.

4 серпня Верховний Суд залишив розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк у Києві.

18 серпня у Дніпровському райсуді розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним. Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били.