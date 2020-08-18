За його словами, до нього застосували силу, щоб доправити на засідання.

У Дніпровському райсуді Києва 18 серпня розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті.

Обоє підозрюваних — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і помічник-консультант депутата цієї ради Олексій Левін — перебувають у залі суду. При цьому Левін напівоголений. Фото з судової зали опублікував у Facebook адвокат Масі Найєм.

Фото: facebook/Masi Nayyem

У коментарі LB.ua Масі Найєм повідомив, що Левін заявляє, нібито до нього застосовували фізичну силу, тому що він відмовлявся йти на засідання. Відмовлявся він буцімто через те, що його примушували дати свідчення щодо Мангера.

"Він не може до ладу пояснити, чому він у такому вигляді. Обґрунтовує це тим, що його били. Тільки як це пов'язано з тим, що він без одягу — незрозуміло. Запитали в начальника конвою, чи били його - підтвердив, що ніхто його не бив. Він мав бути доставленим у суд, але відмовлявся одягатися і, по суті, перебуває тепер у такому вигляді. При цьому конвой говорить, що тут у нього є одяг, з його камери. На це підсудний відповів, що це не його одяг і він відмовляється вдягатися", - пояснив адвокат.

Левін також заявив судді, що в нього болить зуб. До залу суду приїхала швидка допомога.

Адвокат Масі Найєм також відзначив, що перед засіданням Левіна до залу суду буквально занесли - його тримали за руки та за ноги.

"Ця людина просто не хотіла йти. Така в нього позиція", - повідомив Найєм.

Сам Левін, звертаючись до судді, заявив, що з нього ледве не щодня знущаються.

"З 31 числа через день наді мною знущаються, ваша честь, з однією метою, щоб я до сьогоднішнього суду дав свідчення щодо Мангера. Якщо я не дам свідчення, то сьогодні прокурор буде клопотати під виглядом безпеки тримати мене в ізоляторі тимчасового утримання СБУ (скорочено російською ИВС/ІВС, - Ред.). ІВС, ваша честь, це там, де немає медицини, нічого. Мене там б'ють, сьогодні мене тягнули - теж побили", - заявив підсудний.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. 4 листопада вона померла.

За версією слідства, Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

"Левін мав шукати виконавців... і запропонував Сергію Торбіну за гроші організувати і здійснити напад на Гандзюк з метою залякування. За злочин - облити дівчину кислотою - пообіцяли винагороду від 2500 до 3000 доларів. Сергій Торбін, учасник Української добровольчої армії, погодився, отримав 500 доларів завдатку і залучив ще 4 учасників Української добровольчої армії", - повідомили на брифінгу в день завершення досудового слідства.

Гандзюк неодноразово надавала волонтерську допомогу членам УДА, тому Торбін, щоб мотивувати до нападу, навмисне ввів в оману членів УДА про її нібито проросійську позицію.

Нападник на Гандзюк Микола Грабчук вилив кислоту на активістку, при цьому обпікся сам, після чого утік з місця злочину і вирушив в Олешки.

В'ячеслав Вишневський, який навів на жертву, отримав повідомлення від нападника, що він прибув в Олешки, і сам відправився туди.

Віктор Горбунов купував кислоту, мобільні телефони для конспірації. Левін заплатив решту грошей за напад.

П'ять фігурантів справи Гандзюк вже отримали судові вироки. Сергія Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі. Микиту Грабчука - до 6 років, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського - до 4 років, Віктору Горбунову оголосили вирок у вигляді 3 років.

16 червня 2020 Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

Олексія Левіна в кінці січня 2020 року затримали в Болгарії, де він проживав останнім часом разом зі своєю співвітчизницею. 27 січня болгарський суд заарештував Левіна на 40 діб. Після чого Зеленський обговорив з прем'єром Болгарії його екстрадицію.

Пізніше заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що певні особи не хочуть екстрадиції в Україну Олексія Левіна. За його інформацією, ці ж особи вже забезпечили Левіна необхідним захистом.

22 лютого суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна.

28 липня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.

4 серпня Верховний Суд залишив розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк у Києві.