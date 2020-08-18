НАЗК уперше не допустили до проведення перевірки

Фахівці агентства не змогли потрапити на ДП "Енергоатом".

Представників Національного агентства з питань запобігання корупції не допустили на державне підприємство "Енергоатом" для проведення позапланової перевірки.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

У НАЗК зазначили, що вони отримали низку повідомлень про можливі порушення на "Енергоатомі" від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ. Тому розпочали антикорупційну перевірку підприємства.

"Проте наших фахівців просто не пустили на територію компанії", - розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

Фахівці НАЗК склали акт про недопуск до перевірки, який підписав т.в.о. президента підприємства Петро Котін. Отже, він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці.

У зв’язку з цим в НАЗК обіцяють внести Котіну відповідний припис. У разі повторного недопуску буде складений адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАЗК.

"Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики", - додав Олександр Новіков.

Як ми повідомляли наприкінці травня, поточна потужність українських АЕС оновила історичний мінімум через накладені обмеження.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що державний Енергоатом недоотримує понад $1 млн в день, бо гроші перетікають до приватних енергокомпаній.

Енергоатом - оператор усіх чинних атомних електростанцій в Україні, забезпечує понад 50% генерації електроенергії в країні.