Венедіктова підписала подання про відсторонення голови та суддів ОАСК, - ЗМІ

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від обов’язків голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та інших суддів.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив головред “Цензор.нет” Юрій Бутусов у Facebook.

“Сьогодні увечері генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посад семи суддів Окружного адміністративного суду Києва, включно з головою Павлом Вовком. Таким чином поставлено крапку в тривалій епопеї”, - повідомив Бутусов.

Він додав, що наступного тижня Вовк “та його поплічники” викликані до Національного антикорупційного бюро, вони оголошені в розшук.

“Тепер відповідальність за збереження Вовка на посаді - на Вищій раді правосуддя”, - підкреслив Юрій Бутусов.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Пізніше керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому законно передадуть повістку. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.

У САП повідомили, що в Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям, які раніше повернули в Офіс генерального прокурора.