В ОАСК знову направили підозри суддям, які раніше повернули в Офіс генпрокурора

В Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям, які раніше повернули в Офіс генерального прокурора.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Окружний адміністративний суд м. Києва поштовим відправленням повернув підозри суддям ОАСК, вручені у спосіб, передбачений КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. За ч. 3 ст. 111 КПК, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи", - наголосили у прокуратурі.

У САП зазначили, що в разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Пізніше керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.

Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку у законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.