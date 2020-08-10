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Колишнього міністра закордонних справ Кожару суд залишив під вартою

Кожара підозрюється в убивстві свого друга Сергія Старицького.

Колишнього міністра закордонних справ Кожару суд залишив під вартою
Леонид Кожара
Фото: partyofregions.org.ua

Суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 серпня з можливістю застави в понад 14 млн гривень колишньому міністру закордонних справ України Леонідові Кожарі.

Таке рішення ухвалено 10 серпня, інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Леоніда Кожару підозрюють у навмисному вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області.

25 березня поліція затримала Кожару за підозрою в убивстві Старицького і повідомила про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Суд його заарештував і призначив заставу 14 млн гривень. Пізніше суд знизив заставу до 2 млн гривень, після внесення яких Кожара вийшов із СІЗО.

Однак Офіс генпрокурора оскаржив зниження застави - і суд апеляційної інстанції скасував рішення про зниження застави й постановив узяти Кожару під варту з альтернативою застави 14 млн гривень.

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