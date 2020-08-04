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Суд продовжив арешт генерала Шайтанова до 2 жовтня

колишньому заступнику командира Центру спеціальних операцій СБУ змінили підозру.

Суд продовжив арешт генерала Шайтанова до 2 жовтня
Фото: Вікторія Матола

Шевченківський районний суд Києва до 2 жовтня продовжив арешт колишньому заступнику командира Центру спеціальних операцій, генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову, підозрюваному в державній зраді і пособництві в підготовці терактів.

Рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Ціктіч, повідомляють Ґрати.

"Сьогодні прокурор Сергій Труш клопотав у суді про продовження утримання під вартою Шайтанова до закінчення досудового розслідування 14 жовтня, оскільки вважає, що ризики того, що підозрюваний може втекти або знищити докази, не зменшилися", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою адвокат генерала просив відхилити клопотання прокурора, але в разі обрання запобіжного заходу просив суддю призначити будь-який інший запобіжний захід, крім арешту. На поруки Шайтанова

зголосився взяти автогонщик Олексій Мочанов.

Вислухавши сторони, суддя відхилив клопотання захисту і продовжив термін арешту Шайтанову.

Після засідання слідчий Артем Баховський вручив Шайтанову зміни до підозри. Йому додали статтю про незаконне зберігання зброї (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу), а саме патронів до пістолета, які знайшли у нього вдома під час обшуку. Адвокат заявив, що у Шайтанова дійсно є зброя як у співробітника СБУ, і він має всі необхідні документи для її зберігання. Але слідчий поки що не просив їх надати.

Нагадаємо, генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова затримали 14 квітня за підозрою в державній зраді на користь Росії. Завербованому генералові нібито обіцяли $200 тис. і паспорт громадянина РФ за підготовку вбивства українського добровольця, чоловіка вбитої Аміни Окуєвої - Адама Осмаєва.

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