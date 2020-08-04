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Апеляційний суд залишив Мангера під вартою

Підозрюваний у замовленні нападу на Катерину Гандзюк залишиться в СІЗО до 11 вересня.

Апеляційний суд залишив Мангера під вартою
Фото: LB.ua

Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

"3 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжено щодо підозрюваного М. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 вересня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

У суді нагадують, що Владислав Мангер підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України.

28 липня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Раніше судом визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.

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