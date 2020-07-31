У справі "луцького терориста" призначили 30 експертиз і допитали пів сотні осіб

У справі про захоплення Максимом Кривошем рейсового автобуса в Луцьку допитано 16 потерпілих і 33 свідки. Також було проведено ряд обшуків за місцями попереднього перебування підозрюваного.

Про це інформує пресслужба управління СБУ у Волинській області.

За словами керівника слідчого відділу СБУ у Волинській області Олександра Хитрика, призначено близько 30 експертиз, зокрема вибухово-технічну, судово-балістичну, холодної зброї, автотоварознавчу та лінгвістичну.

Керівник слідчого відділу також продемонстрував фотографії сувенірних коштів, які були вилучені у Кривоша під час затримання 21 липня. Ці "купюри" підозрюваний перед затриманням правоохоронцями пропонував водію захопленого рейсового автобуса "як оплату за проїзд".

Зараз перевіряються всі зв'язки Кривоша, а також заяви луцького терориста про майбутні теракти. Крім цього, встановлюється походження зброї.

Нагадаємо, що Максим Кривош близько 10 годин утримував 13 людей в автобусі в центрі Луцька, після чого здався правоохоронцям. До цього президент України Володимир Зеленський виклав на своїй сторінці у Facebook відео, яке від нього вимагав терорист. Допис після звільнення заручників видалили.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що луцького терориста відправлять на психологічну експертизу. Він зазначив, що Кривош отримає тривалий термін ув'язнення.

23 липня Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.