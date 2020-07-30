"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
ГоловнаПраво

Чиновник Чернівецької ОДА попався на "відкаті" за перемогу в тендері на 220 тис. грн

Посадовця "взяли" у Хмельницькому.

Слідчі Державного бюро розслідувань у Хмельницькому затримали директора одного із департаментів Чернівецької ОДА за "відкат" чиновнику після перемоги в тендері на близько 220 тис. грн.

Фото: ДБР

Про це інформує пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів закладів освіти Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи в якості "відкату"", - йдеться у повідомленні.

29 липня 2020 року службову особу було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США.

Фото: ДБР

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадємо, минулого тижня на Львівщині директора лікарні затримали на хабарі в $1 тис. Чоловік вимагав гроші за оформлення документів про наявність у пацієнтки професійного захворювання дихальних шляхів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також