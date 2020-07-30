Слідчі Державного бюро розслідувань у Хмельницькому затримали директора одного із департаментів Чернівецької ОДА за "відкат" чиновнику після перемоги в тендері на близько 220 тис. грн.

Фото: ДБР

Про це інформує пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів закладів освіти Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи в якості "відкату"", - йдеться у повідомленні.

29 липня 2020 року службову особу було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США.

Фото: ДБР

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадємо, минулого тижня на Львівщині директора лікарні затримали на хабарі в $1 тис. Чоловік вимагав гроші за оформлення документів про наявність у пацієнтки професійного захворювання дихальних шляхів.