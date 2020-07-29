У Запоріжжі суд змінив запобіжний захід чоловіку, після побиття якого помер військовий "Азова"

Спочатку його відпустили під заставу.

Запорізький апеляційний суд змінив запобіжний захід громадянину Т., підозрюваному в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень 29-річному бійцю полку "Азов" Олегу Черевку, що спричинили його смерть.

Замість застави йому обрали утримання під вартою, повідомили у пресслужбі суду.

"Підозрюваний та його захисники взяли участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з Комунарського районного суду м. Запоріжжя. Також у залі апеляційного суду були присутні представники "Азова", ветеранської спільноти, громадськості та засобів масової інформації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судді погодилися з аргументами прокурора та задовольнили апеляційну скаргу, змінивши громадянину Т. запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: azov.org.ua Олег Черевко

Перший запобіжний захід у вигляді застави в 40 тис. гривень був обраний, коли Черевко був у комі. Наступного дня після того, як суд відпустив підозрюваного під заставу, чоловік помер.

Нагадаємо, що 21 липня в Запоріжжі, куди Черевко прибув на кілька днів у службове відрядження, його жорстоко побили після того, як він зробив зауваження чоловікові, який на вулиці чіплявся до дівчат. Наслідками побиття стала тяжка черепно-мозкова травма, а саме - перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя "азовця", та, на жаль, вивести його з коми так і не змогли.