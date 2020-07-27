У запорізькій лікарні після жорстокого побиття помер боєць "Азова"

Лікарі три доби боролися за життя Олега Черевка, однак вивести його з коми не змогли.

Уранці 27 липня в реанімації лікарні Запоріжжя від тяжких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевко з позивним "Смерть".

Про це повідомляють на сайті "Азову".

Олег Черевко служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом він із Запоріжжя.

В "Азов" Олег Черевко прийшов на початку 2018 року. До цього служив у лавах різних підрозділів Збройних сил і Національної гвардії і мав великий бойовий досвід, здобутий на передовій у період з 2015 до 2018 року. 2015-го він захищав Широкине, 2017-го ‒ воював в Авдіївці. 2016 року Олег служив у зенітно-ракетному підрозділі НГУ, де два з половиною роки навчався працювати з цим озброєнням.

Чоловіка, який підозрюється в нападі на Черевка, суд 24 липня випустив під заставу у 40 000 гривень. Це - раніше судимий мешканець Запоріжжя. Після побиття хлопця він втік, його розшукувала поліція.

У Нацполіції зазначили, що слідчі виконали всі обов'зки та зібрали достатню доказову базу, щоб підозрюваного взяли під варту. Втім суд вирішив відпустити його під заставу з мінімальною сумою у 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, 21 липня в Запоріжжі, куди Черевко прибув на кілька днів у службове відрядження, його жорстоко побили після того, як він зробив зауваження чоловікові, який на вулиці чіплявся до дівчат. Наслідками побиття стала тяжка черепно-мозкова травма, а саме - перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя "азовця", та, на жаль, вивести його з коми так і не змогли.