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Корецький розповів про завдання "будь-що спіймати Порошенка"

"Я не хочу, щоб мене чи моїх слідчих звинувачували в політичному переслідуванні".

Корецький розповів про завдання "будь-що спіймати Порошенка"
Фото: скрін відео

Колишній керівник слідчої групи у справах Порошенка Олег Корецький, якого нещодавно звільнили через скорочення штату, заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова, яка з грудня 2019 року до березня 2020 року виконувала обов’язки директора ДБР, ставила завдання будь-що «спіймати Порошенка». Про це в інтерв’ю європейському виданню EURACTIV.

«Існують допустимі строки, і коли всі можливі дії зроблено, далі не можна розслідувати», - сказав Корецький EURACTIV. Корецький також заявив, що на нього чинили тиск, щоб розслідувати так звану справу телеканалу «Прямий».«На сьогоднішній день там взагалі немає нічого, що слід досліджувати. Це все було розслідувано повністю, і немає жодного складу злочину», - сказав він для EURACTIV.

«Я не хочу, щоб мене чи моїх слідчих звинувачували у політичному переслідуванні, у 90 відсотках випадків тут немає злочину», - зазначає Корецький.

Нагадаємо, проти Порошенка відкрито 23 справи, чотири з них нещодавно закрили.

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