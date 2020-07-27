Зеленський повернув у Раду закон зі змінами до законодавства про держслужбу зі своїми пропозиціями

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради Закон "Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву" з власними пропозиціями.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський підтримує відновлення конкурсів на займання посад державної служби. Водночас президент наголошує на необхідності дотримання одного з принципів держслужби - принципу стабільності, зокрема й у роботі державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії "А", та вважає за необхідне забезпечити для них гарантовану законом незалежність від змін політичного керівництва держави та державних органів.

Президент пропонує скасувати положення, якими встановлено, що суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення прем’єра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади.

Зеленський вважає вкрай важливим і нагальним компетентне посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Відповідно, пропонує включити до складу Комісії представників основних державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на займання посади державної служби категорії "А", щодо її професійної компетентності.

Президент пропонує депутатам підтримати положення, згідно з якими за рішенням суб’єкта призначення або керівника держслужби у відповідному органі особи, призначені на посади державної служби шляхом добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, у разі їхньої відповідності займаним посадам та виконання завдань з ключовими показниками ефективності та якості такого контракту можуть бути призначені на відповідні посади чи переведені на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов’язкового проведення конкурсу з урахуванням строковості призначення на відповідні посади державної служби, визначені ч.1.та ч.2. ст. 34 Закону "Про державну службу".

Якщо суб’єкт призначення або керівник держслужби вважають, що згадані особи не відповідають займаній посаді або ухвалено рішення про переведення їх на інші вакантні посади, на такі посади оголошується конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину.

Президент наголошує на необхідності реалізації зазначених пропозицій та розраховує на повну підтримку з боку парламенту.

Нагадаємо, Рада заборонила проводити конкурси на посади вдержслужби на час карантину.