Вранці 25 липня в Одесу зайшла ескадра НАТО, яка складається з п'яти кораблів. Це фрегати Alvaro De Bazan (Іспанія), Regina Maria (Румунія), Yildirim (Туреччина), а також корвети Contraamiral Eustațiu Sebastian (Румунія) й "Бодри" (Болгарія).

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил України.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua Фрегат Alvaro De Bazan

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua Фрегат Yildirim

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua Фрегат Regina Maria

Кораблі постійної військово-морської групи НАТО SNMG2 в цьому році входять до складу учасників українсько-американського навчання "Сі Бриз - 2020".

Вони будуть в Одесі до 28 липня, уточнює одеське видання "Думська".