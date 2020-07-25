Уряд оприлюднив перелік заборон для кожного рівня карантину
Уряд оприлюднив перелік заборон для кожного рівня карантину
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Прощавай, 747
Прощавай, 747
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
ГоловнаПолітика

Ескадра НАТО з п'яти кораблів зайшла в Одесу

Кораблі входять до складу учасників навчання "Сі Бриз".

Вранці 25 липня в Одесу зайшла ескадра НАТО, яка складається з п'яти кораблів. Це фрегати Alvaro De Bazan (Іспанія), Regina Maria (Румунія), Yildirim (Туреччина), а також корвети Contraamiral Eustațiu Sebastian (Румунія) й "Бодри" (Болгарія).

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил України.

Фрегат Alvaro De Bazan
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фрегат Alvaro De Bazan
Фрегат Yildirim
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фрегат Yildirim
Фрегат Regina Maria
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фрегат Regina Maria

Кораблі постійної військово-морської групи НАТО SNMG2 в цьому році входять до складу учасників українсько-американського навчання "Сі Бриз - 2020".

Вони будуть в Одесі до 28 липня, уточнює одеське видання "Думська".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також