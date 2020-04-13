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Рада запретила проводить конкурсы на должности в госслужбе на время карантина

Другие объявленные конкурсы, результаты которых не оглашены, отменяются.

Рада запретила проводить конкурсы на должности в госслужбе на время карантина
Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада запретила Кабинету министров проводить конкурсы на руководящие должности на государственную службу на время карантина, а также спустя 30 дней со дня его отмены и, соответственно, - назначать на должности по результатам конкурса.

За законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают "Українськi Новини".

Для назначения  в госслужбу субъектом назначения или руководителем госслужбы первоначально рассматриваются кандидаты, предложенные комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы или конкурсной комиссией, если срок обнародования результатов конкурса превышает 45 дней со дня объявления конкурса.

Другие объявленные конкурсы на должности госслужбы, результаты которых не оглашены, отменяются.

В случае отсутствия или отклонения субъектом назначения кандидатур, предложенных комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы или конкурсной комиссией, субъект назначения может назначить на должность путем заключения контракта о прохождении госслужбы на период карантина до определения победителя конкурса.

Назначение на должности госслужбы осуществляется в установленном Кабмином порядке, который определяет механизм добора на должности госслужбы путем проведения собеседований с кандидатом на должность.

Кабмину в двухмесячный срок после отмены карантина поручено обеспечить оглашение конкурсов на должности госслужбы, назначения на которые произошли согласно этой норме закона без конкурса.

Напомним, на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен, до 975,8 млрд, и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен, до 1 266,4 млрд.

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