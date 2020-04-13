Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник разблокировала подписание законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Он был принят ночью 31 марта голосами 259 народных депутатов. Отмену моратория на продажу земли поддержали депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Доверие".

В течение нескольких последующих дней другие депутаты зарегистрировали 13 предложений об отмене результатов голосования. Эти проекты постановления были обязательным для рассмотрения, поэтому спикер Дмитрий Разумков не имел права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

В понедельник, 13 апреля, предложения поставили на голосование, но ни один из проектов не набрал необходимое количество голосов.

Таким образом, проекты постановления отклонены, а подписание закона разблокировано.

Напомним, что по закону о рынке земли право на покупку сельхозземель будут иметь граждане Украины, украинские компании, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, территориальные общины и государство.

С июля 2021 года покупать землю смогут только физические лица - до 100 га в одни руки.

С 1 января 2024 года покупать землю смогут и компании, при этом лимит и для физлиц, и для юрлиц составит 10 тыс. га.

Право собственности на земучастки также могут приобретать банки, но только в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога. При этом такие участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

Коммунальные и государственные земли не допускаются к продаже. Государственные земли передадут в распоряжение громад и они смогут только сдавать их в аренду, но не продавать.

Иностранцам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юрлицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения, пока иное не решат граждане Украины в ходе референдума.

Российским компаниям и офшорам покупать землю в Украине будет запрещено при любом исходе референдума.