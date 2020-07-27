Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
ГоловнаСвіт

Візит Зеленського у США може відбутися і до виборів, - посол

Зеленський може відкрити генеральне консульство України в Г'юстоні. 

Візит Зеленського у США може відбутися і до виборів, - посол
Володимир Єльченко

Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може відбутися і до президентських виборів у країні.

Про це посол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Посол наголосив, що зараз "працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту".

Мова йде про візит з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів. У США йде підготовка до відкриття генерального консульства в Г'юстоні (штат Техас), участь у якому може взяти Зеленський.

"Це могла б бути поїздка в Каліфорнію, поки що жоден український президент там не був. Це могла б бути поїздка у штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростає діаспора в США. У Сіетлі та біля нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тисяч українців - це та кількість, яка склалася за останні десять років, це нова діаспора", - сказав Єльченко.

За словами посла, також потрібно підготувати торговельні угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

"У нас є кілька серйозних проєктів, вони в стадії підготовки до реалізації", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп зустрічалися у вересні минулого року на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Вашингтонський шпагат Володимира Зеленського".

У лютому цього року голова Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що дата візиту Зеленського у США узгоджується. Він також зазначав, що це буде "історичний візит".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також