Візит Зеленського у США може відбутися і до виборів, - посол

Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може відбутися і до президентських виборів у країні.

Про це посол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Посол наголосив, що зараз "працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту".

Мова йде про візит з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів. У США йде підготовка до відкриття генерального консульства в Г'юстоні (штат Техас), участь у якому може взяти Зеленський.

"Це могла б бути поїздка в Каліфорнію, поки що жоден український президент там не був. Це могла б бути поїздка у штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростає діаспора в США. У Сіетлі та біля нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тисяч українців - це та кількість, яка склалася за останні десять років, це нова діаспора", - сказав Єльченко.

За словами посла, також потрібно підготувати торговельні угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

"У нас є кілька серйозних проєктів, вони в стадії підготовки до реалізації", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп зустрічалися у вересні минулого року на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Вашингтонський шпагат Володимира Зеленського".

У лютому цього року голова Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що дата візиту Зеленського у США узгоджується. Він також зазначав, що це буде "історичний візит".