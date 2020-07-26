США попередили німецькі компанії про "далекосяжні наслідки" їх участі в "Північному потоці-2"

Сполучені Штати Америки посилили тиск на європейські та, зокрема, німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомило видання Welt am Sonntag в неділю, 26 липня, пише "Німецька хвиля".

За його інформацією, представники Сполучених Штатів в минулі дні провели відеопереговори з підрядниками, щоб підкреслити "далекосяжні наслідки подальшої участі в проекті".

У консультаціях взяли участь до 12 представників уряду США, які "в доброзичливому тоні" відзначили, що мають намір "перешкодити завершенню будівництва", розказав неназваний співрозмовник видання. Загроза є "дуже серйозною", стверджує він.

Держсекретар США Майкл Помпео раніше попередив, що учасники проекту з будівництва "Північного потоку - 2" підпадуть під закон CAATSA "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" від 2017 року. Офіційний Берлін прийняв до відома слова глави Держдепартаменту, при цьому визнав екстериторіальні санкції Вашингтона "такими, що суперечать міжнародному праву". Росія ж назвала позицію США прикладом політичного тиску і недобросовісної конкуренції.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" не будується з грудня 2019 року. Трубоукладач, що належить швейцарському підряднику Allseas, припинив роботу через загрозу американських санкцій.

Росія відправила у Балтійське море власні трубоукладачі, але поки що їм не дозволяють відновити роботи через нерест тріски.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.