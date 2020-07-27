Голова МЗС Німеччини виступив проти повернення формату G8 з Росією

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув пропозицію дозволити Росії знову долучитися до компанії країн "Великої сімки" (G7) після того, як президент США Дональд Трамп порушив це питання.

Про це він заявив в інтерв’ю, яке опублікують у двох німецьких газетах Rheinische Post і Bonner General-Anzeiger, передає "Радіо Свобода".

"Причиною виключення Росії були анексія Криму й інтервенція на сході України", - наголосив Маас.

За словами міністра, поки вирішення ситуації з Кримом і Донбасом немає, він не бачить "жодного шансу", що Росія приєднається до G7.

Нагадаємо, до G7 входять США, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія й Італія. Росія була виключена зі складу G8 у 2014 році - після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла відгуку в інших його членів.

31 травня Трамп назвав формат G7 неефективним і повідомив про намір запросити на саміт Росію, Індію, Південну Корею і Австралію. Проти цього раніше висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що США як чинний голова G7 мають низку прерогатив, але не можуть змінювати склад формату за рахунок нових країн.

Раніше проти повернення формату G8 з Росією також виступила Франція.