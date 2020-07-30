СБУ викрила схему постачання до РФ українських товарів військового призначення

Служба безпеки України викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до Росії товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що протиправний механізм постачань був викритий та блокований Службою в березні цього року. Для документування схеми в липні Служба безпеки України провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській і Полтавській областях.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Керівництво державних оборонних підприємств під час проведення слідчих дій сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства", - підкреслюють у СБУ.

Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

За даними слідства, організатор протиправної оборудки - заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з діючими та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

Вирішується питання кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи.

Раніше СБУ викрила міжнародне угруповання, яке займалося контрабандою ліків з Росії.