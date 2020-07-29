Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке займалося контрабандою і продажем у нашій країні лікарських засобів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп непідтвердженого походження.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Повідомляється, що незареєстровані ліки зловмисники з Києва і Харківщини нелегально отримували з території Росії та однієї з країн Західної Азії, у тому числі через міжнародну пошту.

"Одержану продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли її замовникам кур’єрами та сервісами експрес-доставок. При цьому зберігання і транспортування препаратів здійснювалось без дотримання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 2,5 тис. упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 млн грн, документи та гроші. Ліки направлять на експертизу.

Раніше сьогодні СБУ заявила про затримання двох організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 50 біткойнів.