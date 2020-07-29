СММ ОБСЄ заявила про 111 порушень режиму припинення вогню на Донбасі після досягнення 22 липня домовленностей ТКГ

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого було домовлено про повне припинення вогню з 27 липня, СММ ОБСЄ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Такі дані станом на 19:30 27 липня повідомили на сайті моніторингової місії СММ ОБСЄ. Зазначається, що всі порушення були скоєні в Донецькій області, зокрема і 21 вибух.

Згідно з таблицею СММ ОБСЄ, 27 липня, уже після набуття чинності всеохопного режиму тиші, було чутно такі порушення:

11:07-11:35 — 9 пострілів із стрілецької зброї за 2-3 км на південний захід (члени місії в цей час перебували на вокзалі н.п. Ясинувата, що на окупованій території)

11:07-11:35 — 16 пострілів зі стрілецької зброї за 2-3 км на південь (члени місії в цей час перебували на вокзалі н.п. Ясинувата, що на окупованій території)

11:07 -11:35, черга з п'яти пострілів зі стрілецької зброї за 2-3 км на південь (члени місії в цей час перебували на вокзалі н.п. Ясинувата, що на окупованій території

10:13, 10:15, 10:21, 10:28, 10:31, 10:35, 10:37, 10:39 — вибухи невизначеного походження у напрямку з південного заходу та південного сходу, усі в радіусі 3-5 км (місія в цей час була за 500 м на північний схід від Кам'янки)

10:55-11:05 — черга з 60 пострілів зі стрілецької зброї за 2-3 км на південний схід (місія в цей час була за 500 м на північний схід від Кам'янки)

09:45-09:50, 10:06, 10:23, 10:27, 10:30, 10:40 — вибухи невстановленого походження за 6-7 км на схід-південний схід (місія в цей час була приблизно за 1 км на північний схід від Залізного).

Зазначимо, що всі ці вибухи та постріли були саме "почуті" СММ ОБСЄ, а не зафіксовані. Останні фіксації, відповідно до таблиці, були 26 липня.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського. На брифінгу 27 липня командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що окупаційні війська порушили режим припинення вогню вже через 20 хвилин після його встановлення.

Усього від початку домовленого ТКГ з питань Донбасу режиму "повного та всеосяжного припинення вогню” з 00:01 27 липня і до кінця доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два обстріли і одну провокацію. За 28 липня повідомлялося про одне порушення.