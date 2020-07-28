В Одесі перестали на ніч вимикати вуличні ліхтарі

З часів СРСР у місті опівночі вимикали до 70% зовнішнього освітлення.

В Одесі перестали дотримуватися радянської традиції на ніч вимикати вуличне освітлення.

Про це повідомив віце-мер з питань ЖКГ Дмитро Жеман, пише "Думська".

"Ми більше не виконуємо цей захід - у місті дуже багато туристів, місцеві жителі також активно гуляють у пізній час, тому, якщо опівночі місто стає темним - це неправильно. Зараз в Одесі стало світліше і безпечніше", - зазначив він.

Жеман також повідомив, що наприкінці літа КП у місті почнуть повну заміну зовнішнього освітлення у спальних районах.

"Висвітлювати в першу чергу будемо міжквартальні проїзди, світло з'явиться там, де його раніше ніколи не було», - наголосив чиновник.

Нагадаємо, за часів СРСР у великих містах було прийнято опівночі вимикати до 70% зовнішнього освітлення. Традиція затрималася в Одесі майже на 30 років.

У лютому в Маріїнському парку в Києві нові ліхтарі вирішили поміняти через місяць після установки через іржу.