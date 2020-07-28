На одному з полігонів Міністерства оборони на Львівщині пройшли державні випробування вітчизняної димової шашки УДШ-У.

Про це повідомляє Армія inform.

Зазначається, що зразок озброєнь, які раніше не виготовлявся в Україні, було розроблено фахівцями компанії НВПП "Спаринг-Віст Центр".

"Такі димові шашки вкрай необхідні ЗСУ, оскільки є надзвичайно ефективними засобами маскування (на заміну старим запасам радянських УДШ). За результатами державних випробувань підтверджено заявлені розробником характеристики вітчизняного піротехнічного засобу і члени Державної комісії підписали відповідний акт", - йдеться в повідомленні.

Окрім вітчизняної версії уніфікованої димової шашки, також розроблено сучасну систему дистанційного управління димопуском для таких засобів маскування. Вона складається із сучасного військового комп’ютера, цифрової метеостанції та локальних пультів керування, здатна одночасно керувати запуском майже двох тисяч УДШ.

"Така система може успішно маскувати війська під час наступальних дій або використовуватись для забезпечення маскування великих військових (батареї, переправи, блокпост тощо) та стаціонарних об’єктів (аеродроми, склади та інше)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що про плани відмовитися від радянського озброєння у Збройних силах України повідомляли ще в липні 2019 року. Перехід на систему безпеки НАТО має відбутися за три-чотири роки.