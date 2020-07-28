У середу в Києві спека посилиться до +34

На півночі, півдні і в центрі країни - до +35, місцями грози.

29 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, удень +32...+34 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ (уночі місцями), вдень грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +24...+31 градус.

У Карпатах вночі без опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, удень +19...+24 градуси.

У Моршині вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, удень +26...+28 градусів.

У Трускавці вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, удень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +27...+35 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +29...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +28...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Херсонській та Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, удень +28...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, уночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +25...+30 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, удень +26...+28 градусів.

На 9:00 28 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила +23...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.