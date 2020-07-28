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Малюська похвалився популярністю подарункових сертифікатів у СІЗО

Місяць у платній камері Київського ізолятора коштує 12 тисяч гривень.

Малюська похвалився популярністю подарункових сертифікатів у СІЗО
Фото: Макс Требухов

За перші години після запуску послуги оплати платних камер у слідчих ізоляторах було придбано щонайменше чотири такі сертифікати, що принесло на рахунки Мін'юсту 28 тисяч гривень.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Послуга вже популярна, вже купують. (Вартість сертифіката, - ред.) залежить від міста, тому що там є опції: можна обрати строк - день, тиждень, місяць - і місце розташування слідчого ізолятора, і це коштує від 1000 до 12000 гривень", - сказав міністр.

За його словами, найдорожчі сертифікати, які є у продажу, дають змогу на місяць оселитися в платній камері Київського слідчого ізолятора. Два з них за 12 тисяч гривень кожен уже купили.

Малюська наголосив, що кошти будуть спрямовані на те, "щоб навести лад у СІЗО і перестати утримувати людей там у жахливих умовах".

Нагадаємо, експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

24 липня Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами.

Камери з покращеними умовами (у них є холодильник, телевізор, душова кабіна) запустили в СІЗО Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова, Житомира.

Станом на 2 липня платні камери принесли більш ніж 180 тис. гривень, які будуть спрямовані на ремонт безкоштовних камер.

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