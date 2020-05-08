Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядят платные камеры в Киевском следственном изоляторе.

"Это точно не «ВИП-камеры», как видно по фотографиям, ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно, площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", - написал Малюська в фейсбуке.

Фото: facebook.com / Denis Malyuska

Стоимость размещения в таких камерах составит 2 тысячи гривен за сутки, 8 тысяч гривен за неделю или 12 тысяч гривен за месяц.

Воспользоваться камерами смогут только те люди, в отношении которых еще нет приговора суда.

"Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление", - заявил Малюська.

Фото: facebook.com / Denis Malyuska

Фото: facebook.com / Denis Malyuska

Фото: facebook.com / Denis Malyuska

Фото: facebook.com / Denis Malyuska

Фото: facebook.com / Denis Malyuska

Напомним, 22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. После чего будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.