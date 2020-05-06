Фото: Макс Требухов

Врачи Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пожаловались на снижение заработных плат.

"Примерно на 40-50% зарплата снизилась", - рассказали они журналистам на брифинге возле больницы, который состоялся в среду.

Фото: Макс Требухов

"Мы спрашиваем тех, кто регулирует это: что нам делать дальше? Как нам дальше работать, как кормить семьи?.. Мы вышли для того, чтобы сказать, что мы бы хотели изменений, но изменений в лучшую сторону, а не смотреть, как система с каждым годом все ухудшается", - заявили врачи.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Больница скорой медицинской помощи основана 1985 году. На сегодняшний день БСМП - крупное лечебно-профилактическое учреждение, в котором могут одновременно проходить лечение около 700 пациентов. Это многопрофильная больница. Она принимает самых сложных пациентов в круглосуточном режиме.